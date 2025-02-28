Dayakçı damadını öldürdü... 1.5 ay önce cezaevinden çıkmıştı

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D.Ç., yaşadığı durumu babası M.K.’ye (60) anlattı. Ardından Gökhan Çapar, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte konuşmak için aracıyla kayınpederinin evine gitti. Aracını park eden Çapar ve bu sırada gelip arka koltuğa oturan kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, M.K., arkadan hamle yapıp damadı Gökhan Çapar’ı boğazından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çapar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayınpeder M.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, Gökhan Çapar’ın daha önce de eşini dövdüğü, 1.5 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.