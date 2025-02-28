×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dayakçı damadını öldürdü... 1.5 ay önce cezaevinden çıkmıştı

Güncelleme Tarihi:

#Gökhan Çapar#Kadına Şiddet#Cinayet
Dayakçı damadını öldürdü... 1.5 ay önce cezaevinden çıkmıştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 07:00

ANKARA’nın Polatlı ilçesindeki evde önceki gün 21.00 sıralarında, Gökhan Çapar (48) ile eşi D.Ç. (31) arasında çıkan tartışma büyüdü. Çapar, eşini dövdü.

Haberin Devamı

D.Ç., yaşadığı durumu babası M.K.’ye (60) anlattı. Ardından Gökhan Çapar, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte konuşmak için aracıyla kayınpederinin evine gitti. Aracını park eden Çapar ve bu sırada gelip arka koltuğa oturan kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, M.K., arkadan hamle yapıp damadı Gökhan Çapar’ı boğazından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çapar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayınpeder M.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, Gökhan Çapar’ın daha önce de eşini dövdüğü, 1.5 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gökhan Çapar#Kadına Şiddet#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!