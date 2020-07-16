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Haber Giriş: 16.07.2020 - 09:20,Son Güncelleme:

Dayak atmak için kamyonetle böyle gelmişlerdi... Sebebi belli oldu!

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Dayak atmak için kamyonetle böyle gelmişlerdi... Sebebi belli oldu!
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Esenyurt’ta bir kamyon dolusu adam, bir genci kovalayıp sığındığı camcı dükkanında bıçaklaması olayıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olayın, kız meselesi yüzünden olduğu ortaya çıktı.

Olay, önceki gün 15.30 sıralarında İnönü Mahallesi’nde yaşanmıştı. Kamyonun kasasındaki 10-15 kişilik grup bir genci kovalayıp sığındığı camcı dükkanında bıçakladıktan sonra kaçmıştı.

Konuyla ilgili çalışama yürüten Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faillerini kısa sürede yakaladı. Yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştirdiği olayda 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olayın şüphelilerinin konuyu kendi memleketlerinde kız meselesi yüzünden çıkan kavganın devamı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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