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Dayak atan eşini öldürmüştü! Nuran’a 17 yıl hapis

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#Nuran Özdemir#Ahmet Özdemir#Dayak
Dayak atan eşini öldürmüştü Nuran’a 17 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 07:00

Kendisini darp eden boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir’i öldüren Nuran Özdemir, 17.5 yıl hapse çarptırıldı.

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İstanbul’da yaşayan Nuran Özdemir ve Ahmet Özdemir’in 14 yıl süren evliliklerinden iki çocukları olmuştu. Evliliği boyunca şiddet gören Nuran Özdemir geçen yıl boşanma davası açtı ve evini ayırdı. Ahmet Özdemir 22 Eylül 2021 günü Nuran Özdemir’in evine geldi. Nuran Özdemir’in boğazını sıktı ve dövmeye başladı. Mutfağa kaçan Nuran Özdemir üzerine gelen Ahmet Özdemir’e doğru bıçak savurdu. Göğsünden yaralanan Ahmet Özdemir’e ilk müdahaleyi Nuran Özdemir yaptı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir hayatını kaybetti.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dün karar duruşması yapıldı. Son savunmasını yapan Nuran Özdemir, “Kendimi savunmaya çalıştım, bıçağı öylesine savurdum, öldürme niyetim yoktu” dedi. Mahkeme, Nuran Özdemir’e ‘haksız tahrik altında eşi kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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#Nuran Özdemir#Ahmet Özdemir#Dayak

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