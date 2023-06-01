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Davutoğlu’nun vekilleri CHP’den ayrıldı

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#Davutoğlu#Vekil#CHP
Davutoğlu’nun vekilleri CHP’den ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 07:00

İttifak ortağı 40 milletvekilini listelerinden Meclis’e taşıyan CHP’de, yarınki yemin töreni öncesinde istifalar başladı.

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 Gelecek Partisi kökenli 10 milletvekili dünkü kayıt işlemleri sırasında CHP’den ayrılıp partilerine dönüşlerine ilişkin dilekçelerini Meclis Başkanlığı’na verdiler. İstifaların yarınki yemin törenine kadar sürmesi bekleniyor. CHP listesinden Muğla’dan milletvekili seçilen eski Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ dün Meclis’te kayıt işlemlerinin ardından, “Biz bugün Gelecek Partisi olarak CHP’den istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz” açıklamasını yaptı. 

CHP İLE İLETİŞİM HALİNDE  

CHP listesinden seçilen SP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da istifalar için, “Doğal bir durum. CHP ile iletişim halinde yürütülüyor. Zaten SP üyeliğimiz yasa gereği muhafaza edilerek aday olduk” dedi.

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#Davutoğlu#Vekil#CHP

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