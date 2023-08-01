×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Davutoğlu'nun seçim sözlerine CHP'den sert tepki: Tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Davutoğlu#CHP#İYİ Parti
Davutoğlunun seçim sözlerine CHPden sert tepki: Tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 15:13

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine sert tepki gösterdi. Öztunç, "kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" dedi.

Haberin Devamı

Seçimde CHP listelerinden Meclis'e 10 vekil gönderen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözleri siyasette geniş yankı buldu.

Gazeteci Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, seçim döneminde İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri yaptığını belirterek, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim" ifadelerini kullandı.

Hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı iddialarına da yanıt veren Davutoğlu, ‘Ben entelektüel, akademik ve siyasi, toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakarlık bu’ dedi.

CHP'DEN DAVUTOĞLU'NA TEPKİ

Davutoğlu'nun açıklamaları kısa sürede siyaset gündemine otururken söz konusu ifadelere CHP milletvekili Ali Öztunç'tan yanıt geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis'te yaptığı basın toplantısında Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Davutoğlunun seçim sözlerine CHPden sert tepki: Tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar

Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" dedi.

Gözden KaçmasınDavutoğlu: En son tercihim Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime girmektiDavutoğlu: En son tercihim Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime girmektiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Davutoğlu#CHP#İYİ Parti

BAKMADAN GEÇME!