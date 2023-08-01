Davutoğlu'nun seçim sözlerine CHP'den sert tepki: Tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar

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Seçimde CHP listelerinden Meclis'e 10 vekil gönderen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözleri siyasette geniş yankı buldu.

Gazeteci Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, seçim döneminde İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri yaptığını belirterek, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim" ifadelerini kullandı.

Hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı iddialarına da yanıt veren Davutoğlu, ‘Ben entelektüel, akademik ve siyasi, toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakarlık bu’ dedi.

CHP'DEN DAVUTOĞLU'NA TEPKİ



Davutoğlu'nun açıklamaları kısa sürede siyaset gündemine otururken söz konusu ifadelere CHP milletvekili Ali Öztunç'tan yanıt geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis'te yaptığı basın toplantısında Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

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Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" dedi.