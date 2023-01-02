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Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e ziyaret

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#Gelecek Partisi#Ahmet Davutoğlu#Kemal Kılıçdaroğlu
Davutoğlundan Kılıçdaroğlu ve Akşenere ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 17:26

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde 5 Ocak'ta gerçekleştirilecek 6'lı masanın 10'uncu toplantısı öncesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Davutoğlu'nu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme sonunda Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı. Bu sırada bir basın mensubu, liderlere "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın 4 üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeleriniz neler?" sorusunu yöneltti. Ancak liderler, bu soruya yanıt vermedi.

CHP ziyaretinin ardından İYİ Parti'ye geçen Davutoğlu, Meral Akşener ile görüştü. Basına kapalı görüşme 2,5 saat sürdü. Görüşme sonrası Akşener, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı. İkili kapıda tokalaşırken, basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.

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Davutoğlu'nun ayrıca akşam saatlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edeceği belirtildi. 

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#Gelecek Partisi#Ahmet Davutoğlu#Kemal Kılıçdaroğlu

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