Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Davutoğlu ve Babacan’ı göndersinler destek vereyim’

Güncelleme Tarihi:

#Muharrem İnce#Babacan#Davutoğlu
‘Davutoğlu ve Babacan’ı göndersinler destek vereyim’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi yolundaki çağrılara yanıt veren Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, “Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu’na destek vereceğim. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bu isimler yeter” dedi.

Haberin Devamı

Muharrem İnce, önceki gece Sözcü TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorular üzerine cumhurbaşkanı adaylığından çekilme şartını açıklayan İnce, “Davutoğlu ve Babacan’ı kenara çeksin, kayıtsız destek olalım. Ben gereğini yapmaya hazırım. Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu’na destek vereceğim. Ben cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum, bakanlık istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ben memleket istiyorum. Onları (Davutoğlu ve Babacan) yargılayacağız, Yüce Divan’a gidecekler. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bu isimler yeter” dedi.

‘NEDEN ÖNCE SÖYLEMEDİNİZ’

“Bunu neden daha önce dile getirmediniz?” sorusuna da yanıt veren İnce, “Siyaset bu. Ben size ‘Niye bu kıyafeti giydiniz?’ diyor muyum?” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muharrem İnce#Babacan#Davutoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew