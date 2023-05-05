‘Davutoğlu ve Babacan’ı göndersinler destek vereyim’

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Muharrem İnce, önceki gece Sözcü TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorular üzerine cumhurbaşkanı adaylığından çekilme şartını açıklayan İnce, “Davutoğlu ve Babacan’ı kenara çeksin, kayıtsız destek olalım. Ben gereğini yapmaya hazırım. Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu’na destek vereceğim. Ben cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum, bakanlık istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ben memleket istiyorum. Onları (Davutoğlu ve Babacan) yargılayacağız, Yüce Divan’a gidecekler. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bu isimler yeter” dedi.



‘NEDEN ÖNCE SÖYLEMEDİNİZ’



“Bunu neden daha önce dile getirmediniz?” sorusuna da yanıt veren İnce, “Siyaset bu. Ben size ‘Niye bu kıyafeti giydiniz?’ diyor muyum?” diye konuştu.