Davutoğlu'na Sivas'ta tepki: Sen davanı neden bıraktın?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERGündem Haberleri

Davutoğlu'na Sivas'ta tepki: Sen davanı neden bıraktın?

#Ahmet Davutoğlu#Gelecek Partisi#Sivas
Davutoğluna Sivasta tepki: Sen davanı neden bıraktın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milleti birleştirecek bir güç lazım. Biz bu vatanın bütün evlatlarını birbirine kardeş yapmaya geliyoruz. Kimseye öfkemiz yok. İktidara dahi öfkemiz yok. Şahsi bir kin hesap peşinde değiliz. Şahsi bir menfaat peşinde de değiliz" dedi. Davutoğlu'na açılışa katılan gruptan tepki geldi. Bir vatandaş "Sen davanı neden bıraktın? Neden partiyi bıraktın?" diyerek tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binası açılışı ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Sivas'a geldi. Davutoğlu ilk olarak Bankalar Caddesi üzerindeki parti binası açılışına katıldı. Burada partililere konuşma yapan Davutoğlu, ülkede yoksulluğun olduğunu belirterek, dünyada en yüksek faiz oranlarının Türkiye'de olduğunu söyledi.

İktidara geldiklerinde ötekileştirmeden birleştirici bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Davutoğlu, "Biz vatana millete sahip çıkmaya, yetimin hakkını yedirmemeye geliyoruz. Ne yeriz ne de yediririz. Milleti birleştirecek bir güç lazım. Biz bu vatanın bütün evlatlarını birbirine kardeş yapmaya geliyoruz. Kimseye öfkemiz yok. İktidara dahi öfkemiz yok. Şahsi bir kin, hesap peşinde değiliz. Şahsi bir menfaat peşinde de değiliz" diye konuştu.

Davutoğluna Sivasta tepki: Sen davanı neden bıraktın

Haberin Devamı

'DAVANI NEDEN BIRAKTIN'

Davutoğlu'nun yoksullukla ilgili sözlerine, açılışa katılan gruptan biri, "Fakir para alıyor, yatana para veriyor. Ne yoksulluğu? Sen davanı neden bıraktın? Neden partiyi bıraktın?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Davutoğlu ise, "Dava, bizim başımızın tacıdır" dedi.

Davutoğluna Sivasta tepki: Sen davanı neden bıraktın

Başka bir kişi ise "Kime konuşuyorsun 10 kişi var" diye bağırınca gergin anlar yaşandı. Tepki gösterenler emniyet güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Konuşmanın ardından Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Davutoğluna Sivasta tepki: Sen davanı neden bıraktın

 

İlgili Haberler:

Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamaTürk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Davutoğlu#Gelecek Partisi#Sivas