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Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

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#Davutoğlu#Kılıçdaroğlu#6'Lı Masa
Davutoğlu, Kılıçdaroğlunu ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 15:11

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılması planlanan 6'lı masa toplantısı öncesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Davutoğlu'nu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme sonunda Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlunu ziyaret etti



Ahmet Davutoğlu, genel merkezden çıkışta toplantı tarihine ilişkin soruya, "İnşallah kısa kürede belli olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu da görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine, "Gayet güzel bir görüşme oldu" yanıtını verdi.

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#Davutoğlu#Kılıçdaroğlu#6'Lı Masa

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