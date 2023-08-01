Davutoğlu: En son tercihim Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime girmekti

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmeleri ile ilgili pişmanlık belirten ifadeler kullandı. Davutoğlu, gazeteci Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlarken CHP listelerinden seçime girmenin son tercihi olduğunu söyledi.

En son tercihimdi Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmek. 3 parti gelin birlikte girelim dedim. İYİ Parti’ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez, beraber olalım dedim. Partilerimiz arasında görüşmelerimiz oldu. DEVA, Saadet, Gelecek olmayınca İYİ Parti ile de konuştum. Sonra Saadet’le tekrar konuştuk DEVA’yı ikna edebilmek için. Bütün yolları denedim. Kimse dönüp de bizim oportünist bir tavır sergilediğimizi iddia edemez.

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'10 MİLLETVEKİLİ İLE ÖLÇÜLEMEYECEK BİR FEDAKARLIK BU'

Ahmet Davutoğlu ayrıca kendisine yönelik hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı iddialarına yanıt verdi. Davutoğlu, ‘Ben entelektüel, akademik ve siyasi, toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakarlık bu.’ ifadelerini kullandı.