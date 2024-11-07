Davutoğlu: Diline sağlık Bahçeli

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Saadet-Gelecek ortak grup toplantısında konuşan Davutoğlu şunları söyledi: “‘Sayın Bahçeli, hay Allah senden razı olsun. Yıllardır biz bunu söylemeye çalışıyorduk. Akıl kârı değil bu politikalar. Kürtçeyi Türkçenin karşısına koymak akıl kârı değil. Kürt’ü, Türk’ün karşısına koymak akıl kârı değil. Diyarbakır’ı İzmir’in, Konya’nın karşısına koymak akıl kârı değil.”