Davutoğlu: Diline sağlık Bahçeli

ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 07:00
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Tabular kalktıkça, ezberler bozuldukça, statüko delindikçe, insanlar birbirine dürüst davrandıkça, içlerinden geçeni özgürce söyledikçe, bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır” sözlerini tebrik ederek, “Hay diline sağlık Bahçeli. Arkadaşlar bu cümleyi alkışlayın. Biz bunu söylüyoruz zaten” dedi.
Saadet-Gelecek ortak grup toplantısında konuşan Davutoğlu şunları söyledi: “‘Sayın Bahçeli, hay Allah senden razı olsun. Yıllardır biz bunu söylemeye çalışıyorduk. Akıl kârı değil bu politikalar. Kürtçeyi Türkçenin karşısına koymak akıl kârı değil. Kürt’ü, Türk’ün karşısına koymak akıl kârı değil. Diyarbakır’ı İzmir’in, Konya’nın karşısına koymak akıl kârı değil.”