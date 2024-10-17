Davutoğlu: Bahçeli inisiyatif alırsa Türkiye bu işi rahat yürütür

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Saadet-Gelecek grup toplantısında konuşan Davutoğlu özetle şunları söyledi:

“Türk, Kürt, Sünni, Alevi, Müslim, gayrimüslim, laik, muhafazakâr; bu ayrımların hepsini bir üst ayrı tanımlamayla aşacaksın. ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şerefini taşıyan herkes mutlak anlamda eşittir, kanun önünde de ekonomik imkânlar ve fırsatlar açısından da her açıdan eşittir’ diyeceksin. Sayın Bahçeli’nin bence yasama döneminin ilk günlerine damgasını vuran ve Sayın Erdoğan’ın da destek verdiği süreçle ilgili konuşuyorum. Ya ‘Evet bu sorunları çözmeliyiz ve yeni küresel savaş riskine karşı hazırlıklı girmeliyiz, içerideki yaraları kapatmalıyız’ diyordur. Böyle diyorlarsa sonuna kadar arkasındayım. Doğru hesap edin ve milleti birleştirin, kutuplaştırmayın. Kimse kimseden korkmamalı, herkes herkesi kucaklamalı. Onun için Sayın Bahçeli’nin bu inisiyatifi doğru bir inisiyatiftir. Burada, bir tarafta siyasi irade şunu diyecek; tam ve eksiksiz demokrasiyi getirmeye hazırız. Ama öbür tarafta başta DEM olmak üzere ilgili taraflar da şunu diyecek; çözüm sürecinde yaptığımız hataları yapmayacağız ve kamu düzenini asla bozmayacağız.”