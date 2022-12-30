Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Davullu zurnalı EYT şenlikleri

Güncelleme Tarihi:

#EYT#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Kutlama
Davullu zurnalı EYT şenlikleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın EYT’de yaş şartı sınırlamasının uygulanmayacağını açıklaması yurt genelinde sevinçle karşılandı.

Haberin Devamı

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeli haber gelince kimi halay çekti, kimi davul çaldı. Tokat’ta Yeşilırmak nehri üzerinde bulunan tarihi Hıdırılık Köprüsü’nde davul zurnalı kutlama yapıldı. 3 davulcu ile zurnacı vatandaşların şaşkın bakışları altında hünerlerini sergiledi. 5 çocuk babası Hamit Kuş, “EYT çıkarsa davul zurnayla kutlayacağım demiştim. Sözümü tuttum. 60 yaşındayım hâlâ emekli olamamıştım. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kuş, köprüden geçenlere de lokum ikram etti. Bursa’da da haberin ardından bazı EYT’liler sokaklara çıktı, halay çekti. Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ise bir grup EYT’li kararı konvoy yaparak kutladı. Vatandaşlar ilçenin en işlek yeri olan İsmet İnönü Caddesi üzerinde araç konvoyu düzenleyerek kornalar eşliğinde sevinç gösterisi yaptı.

Haberin Devamı

Davullu zurnalı EYT şenlikleri

EYT’Lİ CEMİLEM TÜRKÜSÜ

EYT’ye türkü bile yapıldı. Ünlü türkücü Sümer Ezgü, Denizli yöresine ait ‘Cemilem’ i EYT’lilerin yazıp kendisine gönderdiği sözlere göre uyarlayarak söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#EYT#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Kutlama

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık