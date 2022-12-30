Davullu zurnalı EYT şenlikleri

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Milyonlarca kişinin beklediği müjdeli haber gelince kimi halay çekti, kimi davul çaldı. Tokat’ta Yeşilırmak nehri üzerinde bulunan tarihi Hıdırılık Köprüsü’nde davul zurnalı kutlama yapıldı. 3 davulcu ile zurnacı vatandaşların şaşkın bakışları altında hünerlerini sergiledi. 5 çocuk babası Hamit Kuş, “EYT çıkarsa davul zurnayla kutlayacağım demiştim. Sözümü tuttum. 60 yaşındayım hâlâ emekli olamamıştım. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kuş, köprüden geçenlere de lokum ikram etti. Bursa’da da haberin ardından bazı EYT’liler sokaklara çıktı, halay çekti. Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ise bir grup EYT’li kararı konvoy yaparak kutladı. Vatandaşlar ilçenin en işlek yeri olan İsmet İnönü Caddesi üzerinde araç konvoyu düzenleyerek kornalar eşliğinde sevinç gösterisi yaptı.

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EYT’Lİ CEMİLEM TÜRKÜSÜ

EYT’ye türkü bile yapıldı. Ünlü türkücü Sümer Ezgü, Denizli yöresine ait ‘Cemilem’ i EYT’lilerin yazıp kendisine gönderdiği sözlere göre uyarlayarak söyledi.