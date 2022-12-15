Davulla kornayla karga kovalama

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Kasımbağı Mahallesi’nde kavak ağaçlarını mesken tutan, özellikle de gün batımlarında ortaya çıkan kargalar, sesleri ve ekinlere verdikleri zararla sıkıntı yaşatıyor. Mahalleli bugüne kadar davul da çalmış tef de ancak hiçbiri çare olmamış. Bu kez de kornayı denemişler. Ama nafile! Geçen yıl kargalar için davul ve tef çaldıklarını anlatan mahalle halkından Orhan Özcan, “O kadar kalabalık geliyorlar ki gökyüzünü sanki kara bulutlar kaplıyor. Geceleri seslerinden sabahlara kadar yatamıyoruz. Davul ve tef işe yaramadı. Biz de gece kalkıp korna sesleriyle gürültü yapıyoruz. Kısa bir süreliğine dağılıp tekrar geri geliyorlar” diyor.