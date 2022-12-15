Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Davulla kornayla karga kovalama

Güncelleme Tarihi:

#Van#Erciş#Karga
Davulla kornayla karga kovalama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 07:00

Van’ın Erciş ilçesinde kargalar vatandaşın başına dert oldu.

Haberin Devamı

Kasımbağı Mahallesi’nde kavak ağaçlarını mesken tutan, özellikle de gün batımlarında ortaya çıkan kargalar, sesleri ve ekinlere verdikleri zararla sıkıntı yaşatıyor. Mahalleli bugüne kadar davul da çalmış tef de ancak hiçbiri çare olmamış. Bu kez de kornayı denemişler. Ama nafile! Geçen yıl kargalar için davul ve tef çaldıklarını anlatan mahalle halkından Orhan Özcan, “O kadar kalabalık geliyorlar ki gökyüzünü sanki kara bulutlar kaplıyor. Geceleri seslerinden sabahlara kadar yatamıyoruz. Davul ve tef işe yaramadı. Biz de gece kalkıp korna sesleriyle gürültü yapıyoruz. Kısa bir süreliğine dağılıp tekrar geri geliyorlar” diyor. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van#Erciş#Karga

BAKMADAN GEÇME!

Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık