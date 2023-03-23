Ramazan davulcularÄ± ilk sahurla birlikte gÃ¶reve baÅŸladÄ±

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Ramazan ayÄ±nÄ±n sembolÃ¼ olan davulcular, her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da sokak sokak gezerek vatandaÅŸlarÄ± sahura kaldÄ±rmak iÃ§in gÃ¶reve baÅŸladÄ±. BaÄŸcÄ±lar, Fevzi Ã‡akmak Mahallesi'nde Ramazan davulcusu vatandaÅŸlarÄ± davul Ã§alarak ilk sahura uyandÄ±rdÄ±. BazÄ± apartman sakinlerinin davulcuyu camda karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Sahura kalkan vatandaÅŸlar ise ekmek ve pide almak iÃ§in fÄ±rÄ±nlarÄ±n yolunu tuttu.Â

DAVULCUYA TATLI Ä°KRAM ETTÄ°, BAHÅžÄ°Åž VERDÄ°

Davulcu SadÄ±k Gezer, "Anadan babadan kalma bir gÃ¶renek. Bu geleneÄŸi yaÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ramazan ayÄ± herkese hayÄ±rlÄ± olsun" dedi. Ramazan davulcusunun geldiÄŸini gÃ¶ren Muhittin Ã‡avdaroÄŸlu, iÅŸ yerinden Ã§Ä±karak davulcuya tatlÄ± ikram ettikten sonra bahÅŸiÅŸ verdi. Muhittin Ã‡avdaroÄŸlu, "MÃ¼slÃ¼man alemine hayÄ±rlÄ± olsun. Biz de davulcu dayÄ±mÄ±za tatlÄ± ikram ediyoruz. TokmaÄŸÄ±nÄ± daha iyi vursun, uyandÄ±rsÄ±n vatandaÅŸlarÄ±. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun" dedi.