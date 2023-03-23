HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2023 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ramazan davulcularÄ± ilk sahurla birlikte göreve baÅŸladÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ramazan#Sahur#Davulcu
Ramazan davulcularÄ± ilk sahurla birlikte gÃ¶reve baÅŸladÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 23, 2023 04:16

Ramazan ayÄ±nÄ±n sembolÃ¼ olan davulcular, sahurun ilk gÃ¼nÃ¼ gÃ¶reve baÅŸladÄ±. Ä°lk gÃ¼nÃ¼n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸayan vatandaÅŸlar ise, uyanÄ±r uyanmaz ekmek ve pide almak iÃ§in fÄ±rÄ±na gitti.Â

Haberin DevamÄ±

Ramazan ayÄ±nÄ±n sembolÃ¼ olan davulcular, her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da sokak sokak gezerek vatandaÅŸlarÄ± sahura kaldÄ±rmak iÃ§in gÃ¶reve baÅŸladÄ±. BaÄŸcÄ±lar, Fevzi Ã‡akmak Mahallesi'nde Ramazan davulcusu vatandaÅŸlarÄ± davul Ã§alarak ilk sahura uyandÄ±rdÄ±. BazÄ± apartman sakinlerinin davulcuyu camda karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Sahura kalkan vatandaÅŸlar ise ekmek ve pide almak iÃ§in fÄ±rÄ±nlarÄ±n yolunu tuttu.Â 

DAVULCUYA TATLI Ä°KRAM ETTÄ°, BAHÅžÄ°Åž VERDÄ°

Davulcu SadÄ±k Gezer, "Anadan babadan kalma bir gÃ¶renek. Bu geleneÄŸi yaÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ramazan ayÄ± herkese hayÄ±rlÄ± olsun" dedi. Ramazan davulcusunun geldiÄŸini gÃ¶ren Muhittin Ã‡avdaroÄŸlu, iÅŸ yerinden Ã§Ä±karak davulcuya tatlÄ± ikram ettikten sonra bahÅŸiÅŸ verdi. Muhittin Ã‡avdaroÄŸlu, "MÃ¼slÃ¼man alemine hayÄ±rlÄ± olsun. Biz de davulcu dayÄ±mÄ±za tatlÄ± ikram ediyoruz. TokmaÄŸÄ±nÄ± daha iyi vursun, uyandÄ±rsÄ±n vatandaÅŸlarÄ±. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun" dedi.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ramazan#Sahur#Davulcu

BAKMADAN GEÇME!

YediÄŸimi yakmak iÃ§in ne kadar yÃ¼rÃ¼mem lazÄ±m diye merak edenler buraya... En sevdiÄŸiniz yemek bakÄ±n kaÃ§ adÄ±ma denk geliyor

'YediÄŸimi yakmak için ne kadar yürümem lazÄ±m?' diye merak edenler buraya... En sevdiÄŸiniz yemek bakÄ±n kaç adÄ±ma denk geliyor!

#SaÄŸlÄ±k
James Bond filmlerini gerÃ§eÄŸe Ã§eviren suikast BÃ¼tÃ¼n oklar onu gÃ¶steriyordu ama serbest kaldÄ±... DÃ¼nyanÄ±n en yalnÄ±z insanÄ± olmakla cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±

James Bond filmlerini gerçeÄŸe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldÄ±... 'DünyanÄ±n en yalnÄ±z insanÄ± olmakla cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±'

#Georgi Markov
Ã‡ocuÄŸunun fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine gÃ¶re velayetin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na kadar gidebilir

ÇocuÄŸunun fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na kadar gidebilir'

#Çocuk HaklarÄ±