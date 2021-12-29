David Keynes'in yargılandığı davaya devam edildi

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İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık David Keynes katıldı. Duruşmada tanık gazeteci İsmail Saymaz ve David Keynes'in avukatı hazır bulundu.

David Keynes ile 2016 yılında ABD'de röportaj yapan gazeteci İsmail Saymaz, duruşmada tanık olarak dinlendi. Saymaz ifadesinde, "2016 yılında Hürriyet Gazetesi'nin Özel Haber servisinde muhabirdim. Darbeden sonraki bir iki ay içerisinde belirsizlik vardı. Gazetede otururken telefon çaldı, David Keynes aradı. 'Kimsiniz?' dedim, 'ByLock'un patent sahibiyim' dedi. Bunu nasıl doğrulayabileceğini sordum. Kendisi patent sahibi olduğuna dair bazı belgeler gönderdi. Ben de notlarımı tuttum ve müdürlerime durumu ilettim. Sonra gidip röportaj yapalım dediler. Ben de Amerika'ya gittim röportaj yapmak için. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katkısı olacağını düşünerek bu haberi yaptık" dedi.

Keynes'in ByLock kullanıcılarının tamamına yakının FETÖ üyesi olduğunu söylediğini belirten İsmail Saymaz, "FETÖ'nün Whatsapp'ı olduğunu söylüyor. Tilki adlı biri istediği için yaptığını söylüyor. FETÖ'nün dershanesinde okuduğunu, evlerinde kaldığını söylemişti. Darbe girişimi günü İstanbul'daymış. FETÖ'nün ByLock'u kullandığına dair ilk haber, 2016 yılı Ocak ayında yayınlanmış. Keynes buna karşın darbeden 20 gün önce Türkiye'ye gelip, 20 gün sonra ayrılıyor. İnanmadım, pasaportuna baktık. Gerçekten de doğruluyordu. Kamuya, Türk toplumuna faydalı olması, o aşamada gizem uyandıran ve hakkında kitap yazdığım zorba Fetullahçı çete ile ilgili bu haberi yaptım. O günlerde bu haberimizin devamını getirebilseydik mor beyin ile ilgili 15 bin insanın mağdur olmasının önüne geçebilirdik" diye belirtti. Duruşmada gizli tanık olarak bir kişide ifade verdi.

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Duruşmada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediği sorulan sanık David Keynes, kabul ettiğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme David Keynes'e yurt dışı çıkış yasağı kararının devamına hükmederek eksiklerin giderilmesi için ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

"DAVA DEVAM EDERKEN HAKKINDA KONUŞMAK RİSKLİ"

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Duruşma sonrasında açıklama yapan Keynes'in avukat Abdurrahman Bayramoğlu, "Dava devam ediyor. Dava devam ederken hakkında konuşmak riskli. Lehe ya da aleyhe bir şey çıkabilir. Biz yargılanıyoruz. Davanın nasıl biteceğini bilmiyoruz. Dava bittikten sonra normal yaşantısına dönmek için geldi Türkiye'ye. Normale döndüğünde her şey Amerika'ya da gider, gelir. Çifte vatandaş kendisi. Öyle bir plan yok geleceğe ilişkin kafamızda. Kaldı ki o özel bir durum. Duruşma 6 Nisan'a ertelendi" diye konuştu.

3 KASIM DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarılan David Keynes, itirafçı olmak için avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu. 9 Haziran 2021 İstanbul'a gelen Keynes, gözaltına alındı. 14 Haziran'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Keynes, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede David Keynes'in, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Keynes'in Türk vatandaşıyken adının Alpaslan Demir olduğu ve Türk vatandaşıyken aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını da kazandığı ve bu sırada ismini David Keynes olarak değiştirdiği, böylece çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edildiği kaydedildi.

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David Keynes hakkındaki ilk duruşma, 6 Ekim'de İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savunmasını yapan Keynes'in, tutukluluk incelemesi ise 3 Kasım'da yapıldı. Mahkeme, sanık hakkındaki delillerin büyük oranda toplandığı, sanığın soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalacağını bilerek kendiliğinden yurt dışından geldiği, kaçma şüphesinin bulunduğuna dair somut bir olgunun bulunmadığı, ayrıca hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ihtimalinin bulunması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Keynes hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu.