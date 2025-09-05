‘Davetsiz’ katil

Haberin Devamı

İstanbul-Sarıyer’de 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampusu Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir’i (15) tabancayla öldüren Ayberk Kurtuluş (20) intihar etmişti. Kurtuluş’un, kampusa giriş görüntüleri ortaya çıktı. Poliste 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kurtuluş’un aracıyla geldiği kampusta, kapıdaki güvenlik görevlilerine “Düğüne geldim” diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı belirlendi.

İKİ KEZ GİRMİŞ

Görüntülerde, Kurtuluş’tan önce gelen aracın bir süre bekletildiği ve sorular sorulduğu, ancak Kurtuluş’un neredeyse aracını durdurmadan, güvenlik görevlisine kısa bir şey söylediği, güvenlik görevlisinin, adının kayıtlı olup olmadığına bakmadığı, davetiye bile sormadığı, Kurtuluş’un da öylece içeriye girdiği görülüyor. Öğle saatlerinde kampus içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş’un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş’u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş’un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampusa gelen Ayberk Kurtuluş’un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi.