‘Davetsiz’ katil

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2025 07:00

Boğaziçi Üniversitesi’nde Hilal Özdemir’i öldürüp intihar eden Ayberk Kurtuluş, davetiye bile göstermeden “Düğüne geldim” diyerek kampusa girmiş. Güvenlik görevlisi, Kurtuluş’un davetliler listesinde adının olup olmadığına bile bakmamış.

İstanbul-Sarıyer’de 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampusu Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir’i (15) tabancayla öldüren Ayberk Kurtuluş (20) intihar etmişti. Kurtuluş’un, kampusa giriş görüntüleri ortaya çıktı. Poliste 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kurtuluş’un aracıyla geldiği kampusta, kapıdaki güvenlik görevlilerine “Düğüne geldim” diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı belirlendi.

 

İKİ KEZ GİRMİŞ

Görüntülerde, Kurtuluş’tan önce gelen aracın bir süre bekletildiği ve sorular sorulduğu, ancak Kurtuluş’un neredeyse aracını durdurmadan, güvenlik görevlisine kısa bir şey söylediği, güvenlik görevlisinin, adının kayıtlı olup olmadığına bakmadığı, davetiye bile sormadığı, Kurtuluş’un da öylece içeriye girdiği görülüyor. Öğle saatlerinde kampus içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş’un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş’u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş’un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampusa gelen Ayberk Kurtuluş’un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi.

