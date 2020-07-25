‘Davetiye kargoyla geldi keşke arasalardı’

İmamoğlu, Ayasofya’nın ibadete açılması ve kendisine davet gelip gelmediğine ilişkin soruları şöyle yanıtladı; “Dün (perşembe) öğlen üstü davetiye özel kaleme kargoyla ulaştı. Keşke telefonla da arasalardı. Kurultay için Ankara’dayız. Hacı Bayram-ı Veli’nin Fatih Sultan Mehmet’in babasına, İstanbul’u fethedeceğini müjdelediği söylenir. Yine Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmadan önce gidip dua ettiği ve namaz kıldığı bir yerdir. ”