‘Davetiye kargoyla geldi keşke arasalardı’
CHP 37. Olağan Kurultayı öncesi Ankara’ya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret ettikten sonra cuma namazını CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’la birlikte Hacı Bayram Veli Camisi avlusunda kıldı.
İmamoğlu, Ayasofya’nın ibadete açılması ve kendisine davet gelip gelmediğine ilişkin soruları şöyle yanıtladı; “Dün (perşembe) öğlen üstü davetiye özel kaleme kargoyla ulaştı. Keşke telefonla da arasalardı. Kurultay için Ankara’dayız. Hacı Bayram-ı Veli’nin Fatih Sultan Mehmet’in babasına, İstanbul’u fethedeceğini müjdelediği söylenir. Yine Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmadan önce gidip dua ettiği ve namaz kıldığı bir yerdir. ”
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