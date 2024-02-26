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‘Davet İBB protokole geliyor’

Güncelleme Tarihi:

#İmamoğlu#Davet#Açılış
‘Davet İBB protokole geliyor’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 07:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması’nda, AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum’la yaşadığı Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem açılış daveti polemiğiyle ilgili açıklamada bulundu.

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Ekrem İmamoğlu, Atatürk Meydanı’nda vatandaşlara hitap ederek, yaklaşık 4.5 yıllık görev süreçlerinde Silivri’ye birçok farklı alanda toplam 4.4 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi. İmamoğlu, Kurum’un “Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış” konuşmasına, gelen davet mesajını ekranlara yansıtarak karşılık verdi.

İmamoğlu şunları söyledi: “Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez, Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattının açılışı için tarafıma davet geldi. Bu davete katılacağım. Çünkü yanlış uygulamanın bitmesi gerekir’ dedim. Ertesi gün acemi aday dedi ki, ‘Hayır, hayır...’ büyük bir şey yakalamış gibi, ‘Ulaştırma Bakanlığı’na sordum. ‘Ekrem İmamoğlu davet edilmedi’ dedi. Kendi kendine davet uyduruyor’ dedi.

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DAVET YENİLENİRSE KATILIRIM

Davet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme ne zaman gelmiş? 22 Şubat Perşembe öğleden sonra 3’ü 26 geçe. Bir de dijital hali eklenmiş. Cumhurbaşkanı’nın da katılacağı yazıyor. ‘Açılış törenine katılmanızdan onur duyarız’ diyor. Kim diyor? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu. Tarafıma davet yenilenirse, ben bu hattın açılışına yine gideceğim. Yine katılırım, sorun yok. İstanbul’da devletimizin bir açılışına katılmak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir vazifesidir. İstanbul’da bir açılışa İBB Başkanı’nı davet etmek de vazifedir. O koltuklar bu milletin.”

‘Davet İBB protokole geliyor’

Ekrem İmamoğlu davetiyenin fotoğrafını miting alanında ekrandan paylaştı.

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#İmamoğlu#Davet#Açılış

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