Davayı kazandılar, evlatlarına kavuşamadılar... Biyolojik baba Umut'u sakladı

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Ayça ve Atakan Çatal, 2003 yılında evlendi. Sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan çift, 12 yılın ardından 2015’te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne evlat edinmek için başvuru yaptı. Başvurudan 3 yıl sonra sıra gelen çifte, 15 Kasım 2018’de bir çocukla ilgili bilgi geldi. Sevgi Evi’ne giden Çatal çifti, annesinin kuruma bıraktığı nüfus kaydında adı Umut olan 45 günlük erkek bebekle tanıştı. Çatal çifti, işlemlerin tamamlanmasının ardından bebeği evlat edinip, ‘Mustafa Kemal’ ismini verdi. Çift, bebek için velayet davası açmaya hazırlanırken, yasal süre olan bir yıl tamamlanmadan, 2019’un Kasım ayı başında, çocuğun biyolojik babası ortaya çıktı.

GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ETTİLER

Umut bebeğin Diyarbakır’da yaşayan biyolojik babası Aziz Ö., o dönem ayrıldığı eşinin hamileliğinden haberi olmadığını öne sürerek, oğlunu almak için Valiliğe başvurdu. Büyük üzüntü yaşayan Çatal çifti, ‘koruyucu aile’ statüsüne geçirildi. Evlatlarından ayrılmak istemediğini belirten çift, yasal sürecinin tamamlanmasının ardından çocuğun biyolojik babasına teslim edileceğini öğrendi.

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Gözyaşlarıyla evlatlarının eşyaları ve oyuncaklarını toplayan çift, 19 Ağustos 2021’de yurda götürdü. Umut, biyolojik babası Aziz Ö. ile birlikte Diyarbakır’a gitti.

DAVAYI KAZANDILAR, EVLATLARINA KAVUŞAMADILAR

Atakan Çatal, Umut'u geri almak ve evlat edinmek için Adana 4’üncü Aile Mahkemesi’ne başvurarak, dava açtı. 2 yıl süren davanın ardından mahkeme, 23 Mayıs 2023’te Umut'u evlatlık olarak Çatal ailesine verilmesine karar verdi. Biyolojik babanın konuyu istinafa taşımasının ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi ve ardından Yargıtay da kararı onayıp, ‘üstün yararı gözetilerek’ Umut'u Çatal ailesine teslim edilmesi kararı verdi. Bu gelişmeyle umutlanan Çatal çifti, evlatlarını almak için Diyarbakır’a gidip, polis ile birlikte Aziz Ö. ile buluştu. Ancak biyolojik baba, Umut'u sakladığını ve teslim etmeyeceğini söyledi. Bu tepkiyle bir kez daha yıkılan Çatal çifti, aile kütüğüne geçirilen evlatlarına kavuşmak için yardım istiyor.

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‘ONU KALBİMİZDE BÜYÜTTÜK’

Süreç boyunca çok yıprandıklarını belirten Atakan Çatal, “Yargıtay kararın ardından çocuğun kütüğünü resen üzerime geçirdi. Yani çocuğum şu an ‘Umut Çatal’ olarak benim üzerimedir. Bu süreçte oğlum Diyarbakır’da ve biyolojik babası tarafından saklanıyor. Bu anlamda tüm devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz. Oğlumun, bir gün bile kendimden olmadığına dair bir duyguya kapılmadım. Onu kalbimizde büyüttük. Hem benim hem eşimin ailesi, onu kendi öz evlatları gibi görüyorlar. Oğlumun da bizi unuttuğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

‘EVİNE DÖNMESİNİ İSTİYORUZ’

Evlatlarından yaklaşık 1,5 yıldır haber alamadıklarını anlatan Çatal, “Tek amacımız topluma faydalı bir birey yetiştirmek. Şimdi orada ne yaptığını ne yediğini, yaşayıp, yaşamadığını bilmiyoruz. Polis merkezine bu konuda da başvuru yaptık ancak bir gelişme olmadı. Narin kızımızın başına gelen konudan sonra eşimle büyük sıkıntıya düştük. Şimdi yalnızız, boynu büküğüz. Dışarıda bir çocuk görsek, hüzünleniyoruz. Hele ki oğlumuz gibi neşeli, sosyal ve girişken bir çocuk görsek, duygulanıyoruz. Artık onun evine dönmesini istiyoruz” dedi.

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‘HAYALLERİMİZ VAR’

Ayça Çatal ise bir an önce evladına kavuşmak istediğini belirterek, “Bu acı tarif edilmez. En büyük acı; evlat acısıymış. Şimdi odası kilitli, giremiyoruz. Oğlumla 3 senemi bir valize, ömrümü ise geride kalan 3 yıla sığdırdım. Yarın gelse, çok güzel planlarımız var. Onun için bütçe ayırdık. Gezeceğimiz yerler, hayallerimiz var. Eşyaları hazır, kapının önünde duruyor. Doğum yapmayı bekleyen bir anne gibi bekliyorum.” diye konuştu. (DHA)