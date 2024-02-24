Davayı kazandı ama ‘Lui’ye kavuşamadı

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2019 Haziran ayında Güzel, pomeranian cinsi ‘Lui’ isimli köpeğini Aslı Ayan’a verdi. Ayan, ‘Lui’nin kaydını üzerine aldı. 2021 Ocak ayında Güzel, Ayan’ı arayarak bir süreliğine sevmek için ‘Lui’yi almak istediğini söyledi. Havva Ayşe Güzel, bir süre sonra köpeği teslim eden Ayan’a ‘Lui’yi geri vermeyeceğini söyledi. Aslı Ayan, Güzel’e 2021 Nisan’da dava açtı.

Antalya 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 2022 Haziran ayında karar çıktı. Köpeğin Havva Ayşe Güzel’den alınarak, Aslı Ayan’a verilmesine karar verildi.

Ayan, mahkeme kararına rağmen ‘Lui’nin hâlâ kendisine teslim edilmediğini belirterek “Bize Lui’nin kaybolduğunu söylediler” dedi.