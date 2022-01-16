Davaya adanan bir ömür... Aykut Edibali’ye veda

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Ankara'da önceki akşam 80 yaşında yaşamını yitiren siyasetçi ve yazar Aykut Edibali için dün Hacı Bayram Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aykut Edibali’nin eşi Filiz, oğulları Ahmet, Mehmet ve kızı Rahime Edibali’nin yanı sıra, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve vatandaşlar katıldı. Edibali için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Aykut Edibali’nin eşi Filiz Edibali, cenaze namazında ön sırada saf tuttu.

TBMM’DE TÖREN

TBMM’deki törene de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve milletvekilleri katıldı. Edibali’nin cenazesi, bugün Marmara İlahiyat Camisi’nde düzenlenecek törenin ardından Nakkaştepe Mezarlığı’nda defnedilecek.

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KAYSERİ VEKİLLİĞİ YAPTI

Aykut Edibali, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yeniden Milli Mücadele ismiyle yeni bir siyasi hareket başlattı. Çeşitli dergilerde yazılar yazdı. 1984 yılında Islahatçı Demokrasi Partisi'ni kurdu. Kayseri milletvekili olarak 19'uncu dönemde TBMM’ye girdi. Ardından Millet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi.

SİYASİLERİN TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Yeniden Milli Mücadele isimli hareketiyle siyasî tarihimizde yer alan ve en son Millet Partisi Genel Başkanı olan merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: “Ömrü inandığı davası yolunda mücadeleyle geçti. Mekânı cennet olsun.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Islahatçı Demokrasi Partisi kurucusu, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali’nin vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”

Saadet Partisi: “Siyasi hayatımızın önemli isimlerinden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”