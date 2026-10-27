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Davalar yüzde 33 azaldı… 2 milyon dosyada uzlaşma

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanlığı#Uzlaşma Süreci#Akın Gürlek
Davalar yüzde 33 azaldı… 2 milyon dosyada uzlaşma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 07:00

ADALET Bakanı Akın Gürlek, 2017’den bu yana 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüphelinin uzlaştığını açıkladı.

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Gürlek, 30 bini aşkın uzlaştırmacının görev yaptığını, alternatif çözüm yollarıyla 2025’te asliye ceza ve çocuk mahkemelerine açılan kamu davalarında yüzde 33 azalma yaşandığını bildirdi. Gürlek, Uzlaştırma Ödül Töreni ve Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu’nda konuştu. Gürlek, 2017’den günümüze kadar 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüphelinin uzlaştığını belirtti. Alternatif çözüm yollarının adaletten vazgeçmek anlamına gelmediğini vurgulayan Gürlek, bu yöntemlerin uyuşmazlıkların daha hızlı ve etkili çözülmesine, yargının işyükünün azaltılmasına katkı sağladığını söyledi.

CAYDIRICILIK KRİTERİ

Cezasızlık algısının önlenmesi gerektiğini belirten Gürlek, “Ceza hukukunda caydırıcılığı belirleyen unsur, yalnızca cezanın ağırlığı değil kesinliği ve çabukluğudur” dedi. Törende, 2025’te uzlaştırma alanında en başarılı performansı gösteren 33 Cumhuriyet başsavcılığı temsilcisi ile 10 uzlaştırmacıya plaket ve ödülleri verildi.    

 

 

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#Adalet Bakanlığı#Uzlaşma Süreci#Akın Gürlek

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