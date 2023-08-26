Davalar ayrı ama mağduriyetler aynı

Haberin Devamı

İranlı Parisa R., işkadını Serra B.’nin oğlunun bakıcılığını yapıyordu. İddiaya göre Parisa R., Serra B.’nin kocasıyla yasak aşk yaşayarak yuvasının dağılmasına neden oldu. Serra B., bakıcı Parisa R.’nin işine son verdikten sonra kocasına boşanma davası açtı. Parisa R. de boşanma davasında Serra B.’ye iftiralar attı. Mahkemeye verilen dilekçede, “Parisa R.’nin şiddet içeren davranışları sebebiyle müvekkil ile oğlu büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Bu duruma son verilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” denildi.

20 YILLIK EVLİLİĞİ TEMİZLİKÇİ BİTİRDİ

Öğretmen Meryem U. ise 20 yıllık evli ve 3 çocuk sahibiydi. İddiaya göre öğretmen Meryem U., yıllardır evine temizlikçi olarak gelen Esra K.’nin eşiyle evlilik dışı ilişki yaşadığını öğrendi. Meryem U., boşanma davası açtı ve uzaklaştırma kararı aldırdı. İddiaya göre Esra K., Meryem U.’ya sürekli mesajlar göndererek psikolojik şiddet uyguluyordu. Esra K., Meryem U.’ya gönderdiği mesajda evlilik dışı ilişkiyi alenen kabul etti. Meryem U.’nun avukatı, “Can güvenliğinden endişe duyan, müvekkil ve çocuklarının korunmasını istiyoruz” dedi.