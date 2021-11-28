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Dava süreci hızlandırılıyor: Önceboşan sonra paylaş

#Boşanma#Dava#Yargı
Dava süreci hızlandırılıyor: Önceboşan sonra paylaş

Yargı alanında yapılacak yeni düzenlemelerden biri olan boşanmanın kolaylaştırılması konusunda gelişme yaşandı. Hızlı ve kolay boşanmanın altyapısı oluşturuluyor. Taraflar tercih ederse, boşanma işlemi hızla gerçekleştirilecek. Mal paylaşımı, velayet ve tazminat gibi davalar ise geriden gelecek.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün sık sık dile getirdiği boşanmanın kolaylaştırılması çalışmasında sona gelindi. Bu konuda oluşturulan kurul, AB ülkelerindeki uygulamaları alternatifli olarak gündeme getirecek. Çalışmalara katılan AK Parti kurmayları şu değerlendirmelerde bulundu:

6 YIL SÜREN VAR

Boşanma davaları 5-6 yıldan önce bitmiyor. Mal paylaşımı, mal rejimi gibi nedenlerle uzuyor. Taraflar mağdur oluyor. Örneğin, ikinci evliliğini yapamıyor veya yaşı geçiyor, çocuk yapamıyor. Bu konuda çok şikâyet var. Yapılacak düzenlemeyle, boşanma davası ile mal paylaşımı, velayet, tazminat gibi davalar birbirinden ayrılacak. İki taraf razı olursa, anlaşırsa öncelikli olarak boşanma karara bağlanacak, diğer konular davanın bitmesini önlemeyecek. Mal paylaşımı gibi konulardaki dava devam edecek. Medeni durumla ilgili konu öncelikli sonlanacak.”

AB ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Toplantılarda, bu sistemin Avrupa’da yaygın olarak uygulandığı dile getirilirken, Almanya gibi ülkelerde, ‘evlilik birliği fikren ve ruhen bitmişse’ boşanma için yeterli olduğu belirtildi. Yapılan değerlendirmelere göre, tazminat, velayet gibi konular ikincil önemde olacak. Hakim fikri, ruhi ve sadakat kriterlerinin oluşmasını yeterli görürse boşanmaya karar verecek. Diğer konular nedeniyle çekişmeli hale gelen boşanma davaları uzamayacak.

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#Boşanma#Dava#Yargı

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