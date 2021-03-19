Dava sonrası iki senaryo

Önceki gün HDP’ye açılan kapatma davasının ardından Ankara kulislerinde senaryolar gündeme geldi. Konuşulan senaryolardan ilki, milletvekillerinin istifa edip araseçimi zorlaması. Ancak dün olağanüstü toplanan HDP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) Eş Genel Başkan Mithat Sancar, “Öyle bir gündemimiz yok. Boş mühendislik tartışmalarıdır” diyerek bu senaryoyu yalanladı.

PARTİ FESHEDİLİR Mİ?

Konuşulan bir başka senaryo ise “kapatmadan önce partiyi feshedip siyasete başka bir partide devam edilmesi, bir süre sonra da aynı isimle partinin yeniden açılması” oldu. Bu senaryoyu da eş genel başkan Pervin Buldan, MYK sonrası yaptığı, “HDP var olduğu takdirde halkın yanında olmaya ve demokratik siyaseti yürütmeye devam edecektir” açıklamasıyla boşa çıkardı. HDP’nin hukukçularından, eski YSK temsilcisi Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de, “Bizim gündemimizde böyle bir seçenek yok. Mevzuatta da böyle bir konu yok. Sadece geçmişte parti kapatılmasını zorlaştırmaya yönelik çalışma yapılması tartışılırken bu konular gündeme gelmişti. Siyaset ve fikir mecrasını bulur. Kapatılması yönünde bir karar verilmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

YENİ PARTİ KURULUR MU?

HDP kapatılırsa, siyasi faaliyetlerin Demokratik Bölgeler Partisi ya da başka bir parti ile sürdürülmesi de konuşuluyor. HDP kaynakları bu tartışmaların erken olduğunu dile getirirken, Buldan da kapatma durumunda izlenecek yol haritasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Yol haritamızı belirleyeceğiz. Hafta sonu Nevruz bayramı kutlayacağız ve sonra bütün yapımızla MYK olağan toplantısı ile başlayan Parti Meclisi, Kadın Meclisi, il ve ilçe örgütü görüşlerini de alarak elbette yol haritası çıkartacaktır. Yol haritası çıktıktan sonra paylaşacağız.”

ARASEÇİM TARTIŞMASI

AYM kapatma kararı verip, mevcut milletvekillerine “üyelik yasağı” getirse bile, araseçim sonucu doğmuyor. Anayasa’ya göre Meclis’te boş sandalyelerin 30’u aşması durumunda araseçim yapılıyor. Şu anda parlamentoda 16 sandalye boş. Milletvekili Seçimi Yasası’na göre araseçim, her dönemde bir kez yapılabiliyor ve genel seçime 1 yıl kala araseçime gidilemiyor. Boş üye sayısının yüzde 5’i (30 milletvekili) bulması halinde, 90 gün içinde boşalan seçim bölgelerine sandık kuruluyor.Yasalara göre HDP kapatılırsa ve bazı milletvekilleri bundan sorumlu tutulursa, 5 yıl süreyle yeni bir partinin üyesi veya kurucusu olamayacaklar. Ancak bu milletvekilleri, bağımsız olarak TBMM’de görevlerine devam edebilecek ve bağımsız milletvekili adayı olabilecekler.

FEZLEKE OLASILIĞI

Diğer olasılık ise HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması. Bu durumda bazı HDP milletvekillerine yargı yolu açılacak. Milletvekilliklerinin düşmesi içinse, seçilmeye engel bir suçtan ceza almaları ve bu cezanın temyiz mahkemesinde onaylanıp kesinleşmesi gerekiyor. Bu olasılıkta, milletvekilleri hakkındaki yargılamalar ve hükmün kesinleşmesi süreçlerinin, 1 yıldan uzun sürmesi söz konusu olabilecek. Bir yıldan önce araseçim şartları oluşursa, sadece boşalan üyelikler için seçim yapılacak. (Bülent SARIOĞLU / ANKARA)

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: PARTİ KAPATMA SÜRECİNİ BIRAKMALIYIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’ye açılan davayla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz, siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız. Bizim partimiz de eskiden kapatıldı. Eskiden ilk kurulduğu yıllarda, bütün illerde ve ilçelerde bizim binalarımız vardı. Mal varlıklarımıza el konuldu. Arşivlerimize el konuldu, binalarımıza el konuldu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik.”

AB VE ABD’DEN HDP TEPKİSİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ömer Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP’nin kapatılmasına ilişkin süreci yakından izlediklerini söyledi. Price, kapatma davasını “Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak” ve “Türk demokrasisinin altını oymak” olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada da Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinden ve HDP’ye kapatma davası açılmasından derin endişe duyulduğu belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heiko Maas ise “Parti kapatılması, demokrasilerde en son başvurulacak yoldur” açıklamasını yaptı.

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