Datça’yı trafo yakmış

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MUĞLA’nın Datça ilçesinde önceki gün kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangında 3 bin dönümlük orman alanı, 4 bin dönüm de tarım alanı olmak üzere toplam 7 bin dönüm kül oldu. Yangın, 12 uçak ve 29 helikopterle havadan, 194’ü arazöz olmak üzere 576 araç ve 2 bin 170 personelle de karadan sürdürülen yoğun çabayla 24 saatte kontrol altına alındı. Mesudiye Mahallesi’nin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 kişi tahliye edildi. Önceki gece bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangına gece görüşe sahip 2 helikopterin de katıldığını açıkladı. Kirişci, ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğunu belirtti.

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10 EV ZARAR GÖRDÜ

Datça Orman İşletme Şefliği’nde dün basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci şu bilgileri verdi: “Yangında 300’ü ormanlık, 400’ü tarım olmak üzere 700 hektarlık alan zarar gördü. 450 hane ve 3 bin 523 vatandaşımız tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınarak yakınlarına ve uygun yerlere nakledildi. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere, 10 ev zarar gördü. Can kaybımız olmadı.

HAYVANLAR KURTARILDI

Bazı vatandaşlarımız yangından olumsuz etkilendi. 13 kişi taburcu edildi, 7 kişinin tedavisi sürüyor. Bir belediye çalışanımızda 3’üncü derece bir yanık söz konusu, hayati tehlikesi bulunmuyor. İnsan hayatı kadar önemsediğimiz doğal canlılarımız için çalışmalar yürüttük. Kocadağ bölgesinde radarın olduğu mevkide 500 yaban keçisi kurtarıldı. Maddi kayıplar telafi edilebilir. Canlarımızı bu manada koruduğumuzu belirtmekten büyük memnuniyet duyuyorum.”

TAHLİYE EDİLENLERE 3 BİN LİRA

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Muğla Datça’da yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz” dedi.

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ÇEŞME DE SÖNDÜRÜLDÜ

İZMİR’in Çeşme ilçesindeki makilikte ve Ovacık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangınlar da kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre yangın bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapım çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktı. 7 inşaat işçisi gözaltına alınırken daha sonra beşi serbest bırakıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger “117 araç ve 750’nin üzerinde personel, 7 helikopter, 4 uçakla yangına müdahale edildi. Orman bölge teşkilatımız, jandarma, AFAD, itfaiye, yerel yönetimler eş güdüm içerisinde yardım etti. Bölge halkı da söndürmeye katkı sağladı” dedi.

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ERDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR TELEFONU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yangın bölgesinde görev yapan ekiplere teşekkür etti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yangın söndürme çalışmalarında görev alanlara teşekkür ettiğini açıklayarak Twitter’dan şöyle yazı:“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yangında cansiperane görev yapan ekiplerimiz ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.”