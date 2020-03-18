Datçalılar onu istiyor

Muğla Datça’daki Knidos antik kentinde yapılan kazılarda, İngiliz arkeolog Sir Charles Thomas Newton tarafından 1858-1859 yılları arasında Knidos Aslanı bulunmuştu. Newton aslanı İngiltere’ye kaçırmıştı. Şu anda British Museum’da sergilenen Knidos Aslanı’nın Türkiye’ye iade edilmesi için başlatılan imza kampanyasında, bugüne kadar 4 bin imza toplandı. Kampanya, emekli öğretim görevlisi ve belgesel film yönetmeni Ertuğrul Karslıoğlu (74) ile Datçalı Gülkadın Taş Kocadurmuş’ın (58) öncülüğünde, geçen yıl 13 Temmuz’da başlatılmıştı.



Kampanyaya öncülük eden Karslıoğlu, “Aslan heykeli, dönemine göre çok önemli ve değerlidir. Böyle bir başka heykel yok. Knidos Aslanı’nın, İngiltere’den alınarak kendi yurduna getirilmesinin zamanı artık geldi” ifadelerini kullandı.



‘KÜLTÜRÜMÜZÜN PARÇASI’



Kampanyanın bir diğer öncüsü Gülkadın Taş Kocadurmuş ise, “Köydeki yaşlılar anlatırlardı. ‘Burada bir aslanımız vardı, Ege ile Akdeniz’in hâkimiydi’ diye çok hikâyeler dinledik. Knidos Aslanı bizimdir. Bizim kültürümüzün bir parçasıdır” dedi.