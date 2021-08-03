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HaberlerGündem HaberleriDatça'daki yangınla ilgili soruşturma tamamlandı! Ormanlık alanda bulunan 3 torpil, çocuklara ait çıktı
GeriGündem Datça'daki yangınla ilgili soruşturma tamamlandı! Ormanlık alanda bulunan 3 torpil, çocuklara ait çıktı
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Gündem
Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Datça'daki yangınla ilgili soruşturma tamamlandı! Ormanlık alanda bulunan 3 torpil, çocuklara ait çıktı

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Datça'daki yangınla ilgili soruşturma tamamlandı! Ormanlık alanda bulunan 3 torpil, çocuklara ait çıktı

Muğla'nın Datça ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangını ile ilgili Jandarma, sabotaj şüphesiyle soruşturma yapıldı. Bölgede yapılan aramada çalılıklar arasında 3 torpil bulundu. Jandarma, yaşları 9 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu gözlem altına aldı. Pedagog eşliğinde ifadelerine başvurulan çocukların yangın çıkarmak için değil oyun amacıyla torpilleri bölgeye götürdükleri ortaya çıktı.

Datça merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aktur Tatil Sitesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı Bayrak Tepe'de 29 Temmuz'da dumanlar yükselmeye başladı. Tatil sitesinin özel itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile alevler, kısa sürede büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede yalnızca 15 metrekarelik alandaki kuru otlar yandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ÇALILIKLAR ARASINDA 3 TORPİL BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, soruşturma başlattı. Bölgede yapılan aramada, çalılıklar arasında 3 torpil bulundu. Çocukların bayramlarda eğlence amaçlı kullandıkları, patlayıcı özelliğe sahip torpillerin bulunmasından sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma, yaşları 9 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu gözlem altına aldı.

Pedagog eşliğinde çocukların ifadelerine başvuruldu. İfadelerde çocukların yangın çıkarmak için değil oyun amacıyla torpilleri bölgeye götürdükleri ortaya çıktı. Çocuklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ayrıca çocukların aileleri bilgilendirilip, gerekli uyarılar yapıldı.

Datçada çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü
Datça'da çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

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