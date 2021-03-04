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Gündem
Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Datça'daki parkta banklar balyozla kırılıp, tahrip edildi

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Datça'daki parkta banklar balyozla kırılıp, tahrip edildi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde Atatürk Kent Parkı'nda bulunan 2 bankın balyozla kırılarak, tahrip edilmesi üzerine polis, soruşturma başlattı.

Datçadaki parkta banklar balyozla kırılıp, tahrip edildi
Datça ilçe merkezi Taşlık Plajı Ilıca mevkisinde bulunan Atatürk Kent Parkı'ndaki 2 bank, dün gece, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Tahrip edilen bankları görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine parka gelen polis ekipleri, sorumluların yakalanması için çalışma başlattı. Polisin, ayrıca olay yerinde bulunan balyozdaki parmak izlerini de inceleyeceği bildirildi.

Datça Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısında daha önce 'Kent Park' olan parkın ismi, CHP, AK Parti ve MHP'li üyelerin oy birliğiyle 'Atatürk Kent Parkı' olarak değiştirilmişti.

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