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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), DHA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 17:33 | Son Güncelleme:

Datça'da yüzücüler, 'dünya barışı' için kulaç attı

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Datça'da yüzücüler, 'dünya barışı' için kulaç attı
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MUĞLA'nın Datça ilçesinde, '1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bir grup yüzücü, dünya barışı için kulaç attı.

Datça ilçe merkezindeki Kumluk Plajı'nda 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle kadın ve erkek 17 yüzücü, bir araya geldi. Dünya barışı için mesaj veren yüzücüler, Türkçe, Yunanca ve İngilizce 'Barış Kazanacak' pankartı açtı. Yüzücüler, Kumluk Plajı ile Fener Adası arasında gidiş ve geliş olmak üzere 3 mil kulaç attı. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, yüzücülerin atacağı her kulacın, dünya insanlığına barış getirmesi dileğinde bulundu. Uçar, "Amacımız, büyük önderimizin söylediği gibi, 'Yurtta barış, dünyada barıştır'. Biz barışı her zaman önemseyen insanlarız. Savaştan yana değiliz. Bugün burada atılacak olan her kulaç dünya barışına katkı sağlayacaktır" dedi.

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