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Gündem
Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 15:19 | Son Güncelleme:

Datça'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Datça'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, uyuşturucu kullanan 3 şüpheliyi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da dün akşam şüphelilerin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 5 gram esrar ele geçirilirken, F.K. (37), O.G. (28) ve O.K. (21) adlı şüpheliler gözaltına alındı. 3 şüpheli bugün adliyeye adliyeye sevk edildi.

 

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