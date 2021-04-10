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Gündem
Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Datça'da polise sürpriz kutlama

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Datça'da polise sürpriz kutlama

MUĞLA'nın Datça ilçesinde kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

Datçada polise sürpriz kutlama
Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Saat 12.00'de düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ayrıca saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törenden sonra 'silahlı ve bıçakla yaralamalı' ihbarıyla ekipler harekete geçti. Datça liman girişine giden polis ekiplerine, sürpriz kutlama yapıldı. Datçalı emlakçılar Anıl Deniz (26) ve Ali Hüseyinzadegon (27), pastalı kutlamayla sürpriz gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katılan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve protokol üyeleri için de kutlama pastası sürpriz oldu. Deniz, sokağa çıkma kısıtlaması olan bir günde, günlerini kutlamak durumunda kalan polise, unutulmadıklarını göstermek istediklerini söyledi. Deniz, "Hem biz hem onlar mutlu oldu. Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ise, sürprizi hazırlayan iki emlakçı arkadaşa teşekkür ederek, olay yerine ilk yetişen ekipleri kutladı.

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