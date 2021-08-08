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Gündem
Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Datça'da plajda köpük tedirginliği! Denize girmediler

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Datça'da plajda köpük tedirginliği! Denize girmediler

Muğla'nın Datça ilçesindeki mavi bayraklı Kumluk Plajı'nın sahilinde görülen deniz salyası (müsilaj) benzeri köpükler, tatilcileri tedirgin etti.

İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı yanındaki Kumluk Plajı'nda, denizde görülen köpükler dikkati çekti. Şezlonglara kadar ulaşan köpükler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, denize girmedi. Köpüklerin ne olduğu ve nereden geldiği merak konusu oldu.

İhbar üzerine belediye temizlik ekipleri, inceleme yaptı. Daha önce aynı bölgede birkaç kez benzer görüntülerin ortaya çıktığı belirtildi. Datça Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla sahildeki köpükler temizlendi.

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