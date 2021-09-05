Datça’da orman yangınına nöbetçi ekipten hızlı müdahale

Yangın, saat 22.00 sıralarında Datça ilçe merkezine 15 kilometre mesafede olan kırsal Mesudiye Mahallesi Molelli mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Mesudiye ve Damararası mevkisinde 7 gün 24 saat esasına dayalı nöbet bekleyen yangın söndürme ekibi, dumanların yükseldiği bölgeye hızla gelerek yangına kısa sürede müdahale etti. 1 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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