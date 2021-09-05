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DHA
Haber Giriş: 05.09.2021 - 23:53 | Son Güncelleme:

Datça’da orman yangınına nöbetçi ekipten hızlı müdahale

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Datça’da orman yangınına nöbetçi ekipten hızlı müdahale

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını, bölgede nöbet tutan ekipler tarafından hızlı müdahale sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Datça ilçe merkezine 15 kilometre mesafede olan kırsal Mesudiye Mahallesi Molelli mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Mesudiye ve Damararası mevkisinde 7 gün 24 saat esasına dayalı nöbet bekleyen yangın söndürme ekibi, dumanların yükseldiği bölgeye hızla gelerek yangına kısa sürede müdahale etti. 1 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

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