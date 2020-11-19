MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDatça'da kurallara uyamayan 11 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı
GeriGündem Datça'da kurallara uyamayan 11 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

Datça'da kurallara uyamayan 11 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Datça'da kurallara uyamayan 11 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı
Abone Olgoogle-news

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 11 motosiklet sürücüsüne, trafik levha ve işaretlerine uymadıkları, yaya yollarını kullandıkları gerekçesiyle 132 'şer TL idari para cezası kesildi.

Datçada kurallara uyamayan 11 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı
Datça'da vatandaşların can güvenliklerinin korunması ve kazalarda yaralanma ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla trafik denetimleri artırıldı. Trafik ekipleri, yayalar için ayrılan yürüyüş yollarını kullanan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerini artırırken; ilçe merkezinde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, mobese kameralarından tespit edildi. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, Kumluk ve Hastanealtı Plajları önü ile Sevgi Yolu üzerinde bugün denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında, 11 motosiklet sürücüsüne, trafik levha ve işaretlerine uymadıkları gerekçesiyle 132'şer TL idari para cezası kesildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser İsmail Sarıkaya, yaya yürüyüş yollarında motosiklet kullanımı konusunda sürücüleri uyardı. Sarıkaya, "Yürüyüş yolları, yayaların kullanımına açıktır. Son günlerde, yayalara ayrılan yollara motorlu taşıtların girdiği yönünde artan şikayetleri gidermek üzere trafik ekiplerimiz denetimlerini artırdı. Ekim ayında, mobese kameralarından kural ihlali yaptıkları tespit edilen 120 sürücüye ceza kesildi" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle