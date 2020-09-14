Datça'da gönüllüler cadde ve sokakları temizledi

Eski muhtar Rıdvan Çevik'in çağrısı üzerine Yağhane Meydanı'nda toplanan çeşitli meslek grubundan 20'ye yakın gönüllü, 2 saat süreyle cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Etkinlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullanılarak sosyal mesafeye dikkat edildi. Gönüllüler, kısa sürede inşaat atıkları, poşet ve pet şişeler, tenekeden içecek kutuları ve cam şişelerden oluşan çuvallar dolusu çöp topladı. Temizliğe öncülük eden Rıdvan Çevik (33), turizm sezonu nedeniyle oluşan çevre kirliliğini en aza indirmek amacıyla mahalle halkı ve esnafın bir araya geldiğini belirterek, "Doğayı korumak hepimizin görevidir" dedi. Toplanan çöplerin arasında klozet ve lavabo atıkları gibi inşaat malzemelerine bile rastlandığına dikkat çeken Çevik, "İnşaatçıları ve mahallemize gelen tatilcilerin ellerindeki çöpleri doğaya atmamalarını rica ediyoruz" dedi.

'ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR'

Emekli ekonomist Ufuk Topaloğlu ise (63), Datça'nın son yıllarda popüler bir hale geldiğini ifade ederek, "Bu gelişme bizi mutlu ediyor, sevindiriyor. Datça'nın popülerliğinde doğası ve havasının çok büyük önemi var. Ancak şunu belirtmek isterim ki bozulmadan kalan son doğa parçamız olan Datça'mızı korumak için herkese görev düşüyor. Buraya gelen, burayı seven, burayı ziyaret eden değerli konuklarımızın çöplerini burada bırakmadan gitmelerini arzu ediyoruz. Datça korunsun, buraya gelen insanlar buranın tadını çıkarsın istiyoruz" diye konuştu.

Gönüllülerden Rasim Türkay (71) da, "Çevre temizliğini her zaman yapabiliriz. Önemli olan kirletmemektir. Kirletmezseniz, temizlik yapmaya ihtiyacımız olmaz" dedi.