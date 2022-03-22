Datça'da deniz çekilince liman kalıntıları ortaya çıktı

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Knidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Burgaz Ören Yeri'ndeki 2 bin yıllık tarihi antik kentin liman kalıntılarının, yağış ve deniz hareketliliği, kıyıdaki erozyon ve deniz çekilmelerine bağlı olarak zaman zaman gün yüzüne çıktığı belirtildi.

Kazı başkanlığından yapılan açıklamanın devamında şunlar söylendi:

"Burgaz Ören Yerinde tarihi antik kentin 2 bin yıllık liman kalıntıları deniz çekilince ortaya çıkmaktadır. Fakat kış ikliminin yoğun geçtiği 2022 döneminde yağış ve deniz hareketliliği, kıyıdaki erozyon ve deniz çekilmelerine bağlı olarak zaman zaman tekrar gün yüzüne çıkan bu yapı kalıntıları daha iyi görünür hale gelmektedir. Özellikle kıyı kesiminde yer alan 4 limanı ve bu liman yapılarına ait kalıntılar günümüzde yer yer görülebilmektedir. Yine bu limanların çevresinde inşa edilmiş Geç Antik Döneme tarihlenen üretim atölyeleri ve depolar kıyı şeridi boyunca görülmektedir. Geçtiğimiz günlerde deniz çekilmesine bağlı olarak tekrar gün yüzüne çıkan bu kalıntılarda Muğla Valiliği destekleriyle, bölgede kazı ve araştırmaları yürüten Knidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığınca belgeleme çalışmaları yürütülmektedir."

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