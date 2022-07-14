Datça yangınında ikinci gün... Alevlerle mücadele sürüyor: 19 kişi etkilendi

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"19 KİŞİ ETKİLENDİ"

06:13 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Datça yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: "Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında."

KARA EKİBİNİN SAYISI ARTIRILDI

01:59 Datça’daki orman yangınında havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale yoğunlaştı. Bölgeye takviye kara ekipleri sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı yangındaki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Muğla’nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz,19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel görev alıyor. İHA’ların da görev yaptığı yangını söndürmek için orman kahramanları cansiperane çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

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GECE GÖRÜŞLÜ SÖNDÜRME HELİKOPTERİ MÜDAHALEYE BAŞLADI

Gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopterleri alevlerin üzerine aralıksız olarak sorti yaparak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

ARI KOVANLARI VE HAYVANLAR BÖLGEDEN GÖTÜRÜLDÜ

01.21 Yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken, bölgede arıcılık yapan vatandaşlar, kovanları alevlerden uzak bölgeye götürdü. Bunun yanı sıra besicilik yapan köylülerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı.

ÜÇ İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

00:01 Dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre orman işçilerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GECE HAVADAN MÜDAHALE

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, akşam saatlerinde Datça’ya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alırken, gece görüş sistemli yangın söndürme helikopterlerinin ilk kez burada kullanılacağını da açıkladı. Kirişci, “Teknolojimiz en üst seviyede. Gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada deneyeceğiz” dedi.

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2500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mesudiye mahallesinin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

YANGININ NEDENİ TRAFO...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgeye gelerek, incelemelerde bulunduktan sonra düzenlediği basın toplantısında ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğu belirtti.