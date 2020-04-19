Datça Belediyesi 'iyi bilmezdik' diyerek duyurdu: Coronadan hayatını kaybetti

Knidos’taki birçok tarihi eseri Amerika’ya kaçırmakla suçlanan Love için belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona'dan hayatını kaybetmiş.

İyi bilmezdik.” ifadeleri kullanıldı.

Arkeoloji dünyasında bilinen bir isim olan 87 yaşındaki Love New York’ta yaşıyordu.