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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.04.2020 - 16:07,Son Güncelleme:

Datça Belediyesi 'iyi bilmezdik' diyerek duyurdu: Coronadan hayatını kaybetti

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Datça Belediyesi 'iyi bilmezdik' diyerek duyurdu: Coronadan hayatını kaybetti
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Datça Belediyesi, Knidos antik kentinde 1967-1977 arasında birçok kazı yapan Amerikalı Arkeolog Prof. Dr. Iris Cornelia Love’ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Knidos’taki birçok tarihi eseri Amerika’ya kaçırmakla suçlanan Love için belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona'dan hayatını kaybetmiş.
İyi bilmezdik.” ifadeleri kullanıldı.

Arkeoloji dünyasında bilinen bir isim olan 87 yaşındaki Love New York’ta yaşıyordu.

Datça Belediyesi iyi bilmezdik diyerek duyurdu: Coronadan hayatını kaybetti

 

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