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AA
Haber Giriş: 18.06.2021 - 18:13 | Son Güncelleme:

Datça açıklarında Yunanistan tarafından itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Datça açıklarında Yunanistan tarafından itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Datça açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 19 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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