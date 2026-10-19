Datça açıklarında sürüklenen tekne için ekipler harekete geçti

Datça açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu 27 metrelik tekne için yardım çağrısı yapıldı. Bölgeye gönderilen KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, tekneyi yedekleyerek Palamutbükü'ne götürdü.
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Datça ilçesi açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.
İçerisinde 3 kişinin bulunduğu, 27 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Palamutbükü'nde demirletildi.