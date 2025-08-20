Datça açıklarında lastik bottaki 9'u çocuk 43 kaçak göçmen kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:
Datça açıklarında 18 Ağustos'ta saat 15.40'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı yapıldı.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 9'u çocuk 43 kaçak göçmeni kurtarıp, botlara aldı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 1 organizatör şüphelisi ise gözaltına alndı.
Organizatör şüphelisinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.