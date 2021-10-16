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Datça açıklarında deprem!

#Deprem#Muğla#Datça
Datça açıklarında deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 02.25'te Akdeniz'de kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 37,30 kilometre derinliğinde, 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 203,23 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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#Deprem#Muğla#Datça

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