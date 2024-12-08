Darüşşafaka’nın jimnastik salonu kütüphane oluyor

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Okulun mimari projesi İtalyan Mimar Barironi tarafından tasarlandı. Planı ise Mimarbaşı Ohannes (Balyan) Kalfa’ya çizdirildi. Binanın bir yanı kız, diğer yanı erkeklere ayrıldı. Tarihi ana binaya zaman içinde yeni yapılar eklendi. Bunlardan biri de 1912 yılında Evkaf Nezareti tarafından inşa ettirilen ve Birinci Ulusal Mimarlık akımının özelliklerini taşıyan “Jimnastik Eğitim Salonu” oldu.

ATIL haldeydi

Darüşşafaka Lisesi’nin 1994 yılında Maslak’taki yeni binasına taşınmasının ardından okul binası 2017 yılında restore edilip Uluslararası Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi olarak hizmet vermeye başladı. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait toplam 20 bin metrekare alanı kapsayan okul kompleksindeki iki katlı tarihi jimnastik binası yıllarca atıl ve metruk kaldı.

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KORUMA ALTINA ALINDI

Üniversite raporu ve uzman görüşleri doğrultusunda, yapının statik açıdan tehlikeli olduğu, yıllar içerisinde deprem, zemin ve doğal şartlar nedeniyle yıprandığı tespit edildi. İlgili koruma kurullarının onayı doğrultusunda ve uzman ekipler tarafından tek tek elle sökülen tuğlalar numaralandırılıp uygulamada kullanılmak üzere koruma altına alındı. Fatih Belediyesi Başkanlığı’nca hazırlatılan onaylı rekonstrüksiyon projesi doğrultusunda uygulama çalışmaları tamamlanıp ay sonuna kadar hizmete alınması planlanan tarihi bina, 208 kişilik kapasitesiyle “Darüşşafaka Kütüphanesi” olarak yeniden eğitim hayatına kazandırılmış olacak.

Tarihi Yarımada’da 1873 yılında 200 dönümlük alan içinde inşa edilen Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 1994 yılında Maslak’taki yeni binasına taşınmasının ardından atıl kalan jimnastik salonu binası, aslına uygun olarak restore edildi. Bina kütüphane olarak hizmet verecek...