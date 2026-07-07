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Darüşşafakalı gençler NASA partneri oldu

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#Darüşşafaka FIRST Robotics Competition#Sultans Of Türkiye#Robotik Yarışma
Darüşşafakalı gençler NASA partneri oldu
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 07:00

Türkiye’nin lise seviyesindeki ilk robot kulübü olan Darüşşafaka FIRST Robotics Competition (FRC) robot takımı ‘Sultans Of Türkiye’, geçtiğimiz mart ayında düzenlenen FRC turnuvalarında önemli bir başarıya imza attı.

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Takım, yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olan ‘FIRST Impact Award’ı (Etki Ödülü) kazandı. Yarışmanın final turnuvasında da hazırladıkları robotla üstün bir performans sergileyen takım, 12 maçın hepsini kazandı ve ‘Winner’ (Şampiyon) ödülünü alarak Türkiye şampiyonu oldu. Takım elde ettiği başarıların ardından 29 Nisan’da Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen şampiyonaya katıldı. Sultans Of Türkiye takımının ABD’deki en önemli kazanımı ise turnuva alanında stant açan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile tanışmak oldu. Burada NASA görevlileriyle iletişim kuran ve onların dikkatini çeken Darüşşafakalı gençler kurum tarafından sunulan eğitim ortaklığı programına dahil oldular.

Takım kaptanı Defne Aslan, “Alt dönemlerin beni örnek almasını, ‘Defne Abla vardı, o da bunu yapmıştı’ demelerini istiyordum. NASA süreciyle imkânlarımız arttığı için bu donanımı da çevremize aktarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

 

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#Darüşşafaka FIRST Robotics Competition#Sultans Of Türkiye#Robotik Yarışma

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