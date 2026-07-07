Darüşşafakalı gençler NASA partneri oldu

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Takım, yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olan ‘FIRST Impact Award’ı (Etki Ödülü) kazandı. Yarışmanın final turnuvasında da hazırladıkları robotla üstün bir performans sergileyen takım, 12 maçın hepsini kazandı ve ‘Winner’ (Şampiyon) ödülünü alarak Türkiye şampiyonu oldu. Takım elde ettiği başarıların ardından 29 Nisan’da Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen şampiyonaya katıldı. Sultans Of Türkiye takımının ABD’deki en önemli kazanımı ise turnuva alanında stant açan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile tanışmak oldu. Burada NASA görevlileriyle iletişim kuran ve onların dikkatini çeken Darüşşafakalı gençler kurum tarafından sunulan eğitim ortaklığı programına dahil oldular.

Takım kaptanı Defne Aslan, “Alt dönemlerin beni örnek almasını, ‘Defne Abla vardı, o da bunu yapmıştı’ demelerini istiyordum. NASA süreciyle imkânlarımız arttığı için bu donanımı da çevremize aktarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.