Darüşşafaka’da ‘son bir dakika’ şansı

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Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı eğitim sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2025 yılı giriş sınavını 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştirecek. 42 ilde eşzamanlı olarak yapılacak sınava, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri katılabilecek. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, bu yılki sınav ve kurumun hedefleri hakkında şunları söyledi:

KONTENJAN YÜKSELECEK

“Bu sınavla her yıl ortalama 100 öğrenci alıyoruz, bu yıl da 100 öğrenci kabul edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda deprem bölgesi kontenjanıyla aldığımız toplam 200 öğrencimiz var. Bunun yanı sıra deprem bölgesinde uzaktan eğitim verdiğimiz 200 öğrencimiz daha var. 2027 yılında yeni kampusumuzu bitirmeyi hedefliyoruz. Şu an bin 38 olan kontenjanımızı yeni kampusla 1500’e çıkarmayı hedefliyoruz. Sınav başvuruları için son gün 20 Mayıs. Ancak son 1 dakika kala bile çocuklar nüfus cüzdanlarıyla birlikte sınava girebiliyor. Aileleri sınava girişte bir form dolduruyor ve daha sonrasında da evraklarını tamamlayıp teslim edebiliyorlar. Bu duruma biz ‘Eğitimde fırsat eşitliğinde son 1 dakika’ diyoruz. Çünkü son ana kadar bu fırsat devam ediyor. Ayrıca eğer sınav başvurusunu veliler kendileri yapamıyorsa okullar da bu noktada onlara destek sağlıyor.”

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BAŞVURU ŞARTLARI

- Darüşşafaka Giriş Sınavı’na başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, annesinin veya babasının hayatta olmaması, ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması, 2014 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi olması gerekiyor.

BAYRAM BAĞIŞIYLA YUVA OLUN

- Genel Müdür Ebru Arpacı, tüm vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi: “Eğitim bizden, yuva sizden diyerek yola çıktık. Yakın bir dönemde de bayram var. Bayram bağışları kampüsümüz ve çocukların eğitimi için bir taş olabilir. Bu nedenle bu bayramda da bağış desteklerini bekliyoruz.”