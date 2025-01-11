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Darüşşafaka’da başvuru zamanı

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#Darüşşafaka#Başvuru#İlkokul
Darüşşafaka’da başvuru zamanı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 07:00

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı için başvurular başladı.

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25 Mayıs Pazar günü 42 ilde düzenlenecek sınavın son başvuru tarihi 20 Mayıs. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkânı kazanacak. Son iki yıldır deprem bölgesinden kabul edilen öğrencilerle mevcudun bin öğrenciyi aştığını belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Daha fazla çocuğun hayatına değer katabilmek için Maslak’taki kampüsümüzü, kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ediyoruz. Yeni kampüsümüzün faaliyete geçmesiyle birlikte okulumuzun kapasitesi aşamalı olarak bin 500 öğrenciye yükselecek” dedi. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin ulaşım masrafına da destek verilecek.

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#Darüşşafaka#Başvuru#İlkokul

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