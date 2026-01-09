×
Darüşşafaka Sınavı ilk kez 81 ilde

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2026 07:00

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2026 yılı giriş sınavı, 17 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de yapılacak.

Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen 100 öğrenci, 5’inci sınıftan itibaren Darüşşafaka’da nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek. Başvurular, e-Okul sistemi üzerinden olacak. Aday öğrenciler, okul yönetimleri ve sınıf öğretmenlerinin desteğiyle başvurularını tamamlayabilecek. Başvurular için son tarih 27 Mart Cuma olarak belirlendi. Sınav ise bu yıl ilk kez 81 ilin tamamında düzenlenecek. Önceki yıllarda Darüşşafaka Giriş Sınavı belli illerde düzenleniyordu.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Darüşşafaka Giriş Sınavı’na Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, ailesinin maddi olanakları kolej düzeyinde eğitim için yetersiz bulunan ve 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor. Ayrıntılı bilgilere www.darussafaka.org adresinden ulaşılabiliyor. m Eğitim SERVİSİ

 

