Darüşşafaka sınavı bugün yapılacak

Her yıl sınavı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, okul kıyafeti, kırtasiye gibi tüm gereksinimleri Darüşşafaka tarafından karşılanıyor. Sınavda başarılı olan 100 öğrenci, 5’inci sınıftan itibaren Darüşşafaka’da nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Öğrenciler, okul müdürlüklerinden aldıkları onaylı sınav giriş belgesiyle sınava girebilecek. Ayrıca öğrenciler, sınav günü T.C kimlik kartlarını da yanlarında bulundurmak zorunda. Öğrencilerin saat 10.00 itibarıyla sınava girecekleri binada hazır olmaları gerekiyor.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bu yıl yatılılık kontenjanı nedeniyle 40 kız 60 erkek öğrenci kabul edecek. Sınav sonuçları 3 Haziran’da Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın resmi internet adresinden duyurulacak.